Yemek kitaplarının Nobel’i Yunus Emre şefe

Şef Yunus Emre Akkor, 'Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı' adlı kitabıyla yemek kitaplarının 'Nobel'i olarak nitelendirilen dünyaca ünlü yarışma 'Gourmand Cook Book Awards 2020'de ödül kazandı. Her yıl İspanya'da düzenlenen ve çok sayıda ülkeden binlerce yemek kitabının katıldığı yarışmada 'Yerel Mutfak' kategorisinde ödül alan Akkor, bu kitabıyla Çin'de Mayıs'ta yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Akkor, Kayseri mutfağının geleneksel yemeklerinin özgün tariflerini kayıt altına aldığını, kitabın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce Ekim'de yayınlandığını söyledi.
Kitapta 100'ün üzerinde yemek olduğunu vurgulayan Akkor, şunları kaydetti: "Yıllarca ülkemize ait olan yemekleri yaparken çekindik resmen. Bugüne kadar 7-8 devlet başkanına, birçok yabancı heyete yemek yaptım. Tereyağında pişmiş kuru fasulye benim önemli bir ara sıcağımdır. Avrupalı ve Amerikalı bunu bir ara sıcak olarak yediği zaman gerçekten çok şaşırıyor."
Kitapta 100'ün üzerinde yemek olduğunu vurgulayan Akkor, şunları kaydetti: "Yıllarca ülkemize ait olan yemekleri yaparken çekindik resmen. Bugüne kadar 7-8 devlet başkanına, birçok yabancı heyete yemek yaptım. Tereyağında pişmiş kuru fasulye benim önemli bir ara sıcağımdır. Avrupalı ve Amerikalı bunu bir ara sıcak olarak yediği zaman gerçekten çok şaşırıyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.