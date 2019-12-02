Bugünkü
Takvim

Yemek kitaplarının Nobel’i şefe

’nin 100 yemeğini kitaplaştıran şef Akkor, ’daki ' 2020'de ‘’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yemek kitaplarının Nobel’i Yunus Emre şefe
Şef Yunus Emre Akkor, 'Geçmişten Geleceğe Kayseri Mutfağı' adlı kitabıyla yemek kitaplarının 'Nobel'i olarak nitelendirilen dünyaca ünlü yarışma 'Gourmand Cook Book Awards 2020'de ödül kazandı. Her yıl 'da düzenlenen ve çok sayıda ülkeden binlerce yemek kitabının katıldığı yarışmada '' kategorisinde ödül alan Akkor, bu kitabıyla 'de Mayıs'ta yapılacak dünya finalinde 'yi temsil edecek. Akkor, mutfağının geleneksel yemeklerinin özgün tariflerini kayıt altına aldığını, kitabın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce Ekim'de yayınlandığını söyledi.



Kitapta 100'ün üzerinde yemek olduğunu vurgulayan Akkor, şunları kaydetti: "Yıllarca ülkemize ait olan yemekleri yaparken çekindik resmen. Bugüne kadar 7-8 devlet başkanına, birçok yabancı heyete yemek yaptım. Tereyağında pişmiş kuru fasulye benim önemli bir ara sıcağımdır. Avrupalı ve Amerikalı bunu bir ara sıcak olarak yediği zaman gerçekten çok şaşırıyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYemek kitaplarının Nobel’i Yunus Emre şefe
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri