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’a ilk kar yağdı

'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk karı yağdı. Önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla sürdü.

Uludağ’a ilk kar yağdı
Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk karı yağdı. Önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. sisin hakim olduğu 'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla sürdü.

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