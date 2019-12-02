Uludağ’a ilk kar yağdı

Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk karı yağdı. Önceki gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışı aralıklarla sürdü.
- Yaşam
- 02.12.2019
- Gazete
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