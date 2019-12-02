Tayland'ın Phuket Adası'nda önceki gün bir kaza meydana geldi. Türkler'i taşıyan araç bir kamyonla çarpıştı. Kazada 5 Türk turist ve Taylandlı şoför yaralandı. Yaralanan turitlerin İsmail Doğan, Ergun Baş, İbrahim İnel, Gürsoy Şallı ve Salih Koca olduğu duyuruldu.
Doğan ve İnel'in hastaneden taburcu olduğu, diğer turistlerin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Doğan ve İnel'in hastaneden taburcu olduğu, diğer turistlerin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
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