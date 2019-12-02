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Phuket’te ! 5 Türk yaralandı

Tayland'ın 'nda önceki gün bir meydana geldi. Türkler'i taşıyan araç bir kamyonla çarpıştı. Kazada 5 Türk ve Taylandlı şoför yaralandı. Yaralanan turitlerin , , , ve olduğu duyuruldu.

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