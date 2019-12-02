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Öğrencisine 1 harf öğretebilmek için 100 kilometre yol kat ediyor

'ta görevli , her yeri okul bildi. için harekete geçti. Genç öğretmen, engelli öğrencisi derslerden geri kalmasın diye haftada iki gün 100 kilometre yol gidiyor.

Yüzakı
'ta görevli , her yeri okul bildi. için harekete geçti.



Bir harf öğretmek için haftanın 2 günü 100 km yol kat etti: Hiçbir şey onun eğitimden önemli değil.



Genç öğretmen, engelli öğrencisi derslerden geri kalmasın diye haftada iki gün 100 kilometre yol gidiyor.

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