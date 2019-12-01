Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşlı adamın emekli maaşının kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı.
Hayriye Mahallesi'nde Hamza Canbekler'in (68) elinde saydığı emekli maaşını tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp kapkaç yöntemiyle alarak kaçan kişinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürünün başında olduğu özel ekip kuruldu.
KAMERA KAYITLARIYLA YAKALANDI
Çevredeki güvenlik kameralarının yanı sıra mobese kameralarını inceleyen ekip, kaçan kişinin Mehmet M. olduğunu belirledi.
Şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Mehmet M'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet M., savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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