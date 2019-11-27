Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kişi tokalaşma bahanesi ile yaklaştığı Hamza Canbekler’in (68) elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Kapkaç anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğleden sonra Hayriye Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde bankadan çektiği parayı sayarken, yanına bir kişi yaklaştı.
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