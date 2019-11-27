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  • 27.11.2019 17:43
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:52

Yaşlı adamın maaşını böyle çaldı! Yer:

'nın Siverek ilçesinde, bir kişi tokalaşma bahanesi ile yaklaştığı Hamza Canbekler’in (68) elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, öğleden sonra Hayriye Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Hamza Canbekler, oğluna ait marketin önünde bankadan çektiği parayı sayarken, yanına bir kişi yaklaştı.

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