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  • 30.11.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 18:49

'de yakalanan şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıya serbest bırakıldı.

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu!

'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 kilo 400 gram esrar, 13,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıya serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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