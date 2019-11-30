Hac kuraları ne zaman çekilecek? ac görevini yerine getirerek kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlamak isteyen Müslümanlar, 2020 hac kuralarını çekmeye başladı. Ön kayıtların bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kayıtları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da başlayan 2020 hac ön kayıtları 13 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.