Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen "yılbaşı özel çekilişi" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Vatandaşlar bu kapsamda Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATI NE KADAR?

Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu.