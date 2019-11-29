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  • 29.11.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 22:10

'de korkutan ! O anlar kamerada

'deki 'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan , cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'deki 'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin baraj gölüne düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı da çevreye toz bulutu yayıldı. Korkuya neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kayda alan Sebzeciler Köyü Muhtarı Yaşar Çoruh, Büyük bir heyelan oldu. İnşallah can kaybı yoktur. Allah korusun diyerek sosyal medyada paylaştı..

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