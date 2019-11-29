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  • 30.11.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 06:59

Son dakika: 'da vapur seferine lodos engeli

Son dakika haberine göre 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiği açıklandı.

İstanbul'da vapur seferine lodos engeli

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 05.55'deki Büyükada-Bostancı vapur seferinin lodos nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

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