Gaziantep’te sokak ortasında dövülen genç kadın konuştu: Kıskançlık yüzünden hep dayak yedim
Gaziantep’te sokak ortasında kızının gözleri önünde eşinden tekme tokat dayak yiyen 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Büşra Çilo, yaşadıklarını anlattı. O anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Çilo, “Hep kıskançlık yüzünden dövüşüyorduk, sürekli oluyordu. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bana yardımcı olsunlar” dedi.
15 yaşında evlendim. Kıskançlık yüzünden hep dayak yedim. Serbest kalması beni çok korkutuyor.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Ne olur beni ve 3 çocuğumu kurtarın.
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