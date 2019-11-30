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’te sokak ortasında dövülen genç kadın konuştu: Kıskançlık yüzünden hep dayak yedim

’te sokak ortasında kızının gözleri önünde eşinden tekme tokat dayak yiyen 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Büşra Çilo, yaşadıklarını anlattı. O anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Çilo, “Hep kıskançlık yüzünden dövüşüyorduk, sürekli oluyordu. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bana yardımcı olsunlar” dedi.

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