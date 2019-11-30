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  • Son Güncelleme: 30.11.2019 21:33

30 Kasım açıklandı! 7 milyon 500 bin liralık ikramiyeyi tek kişi kazanmıştı

27 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerde 7 milyon 500 bin liralık ikramiyeyi Ankara Sincan'daki bir talihli kazandı. Büyük ikramiyenin tek kişi tarafından kazanılmasının ardından on binlerce kişi nı öğrenmek istiyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte ...

30 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

30 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Geçen hafta çarşamba günü yapılan çekilişlerde yaklaşık 7 milyon 500 bin liralık ikramiyeyi tek kişi kazanmıştı. Bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 30 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu.

27 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 6 - 13 - 27 - 34 - 36 - 43

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