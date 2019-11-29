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  • 29.11.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 17:04

'de korkunç : Yaralılar var

'nin Çivril ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme da, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 'ne kaldırıldı.

Denizli'de korkunç kaza: Yaralılar var

, saat 13.00 sıralarında, - Çivril karayolu Zıpır Rampası mevkisinde meydana geldi. Adem Karhan yönetimindeki 64 BB 747 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Mine Damgacı yönetimindeki 20 DC 087 plakalı otomobile, ardından da Güner Yormaz yönetimindeki 20 GE 396 plakalı kamyona çarptı.

Kazada 3 araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla 'ne kaldırıldı.


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