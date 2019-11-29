Bayilerden Milli Piyango bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Çekilişler için geri sayım son buldu. 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçlarının tam listesi mpi.gov.tr'den açıklandı. Peki, 29 Kasım tarihinde yapılan çekilişlerde kazanan numaralar hangileri oldu? İşte 29 Kasım Milli Piyango sonuçları sorgulama…

29 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

105522

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

283563

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

009709 020063 075615 118395 132210 178295

197694 418968 451394 530495