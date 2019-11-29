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  • 29.11.2019 20:28
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 20:28

'da bir profesör evinde ölü bulundu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. , evinde ölü bulundu. Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Profesör evinde ölü bulundu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. , evinde ölü bulundu.

Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan 54 yaşındaki Tosun'dan haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Polis ile 112 Acil Servis ekipleri söz konusu adrese sevk edildi. Evin yatak odasında hareketsiz yatan Tosun'un yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Kurumu morguna götürüldü.

Eşinden ayrıldığı için oğluyla beraber yaşayan Tosun'un epilepsi hastalığı bulunduğu, dün de gözünden katarakt ameliyatı olduğunu öğrenildi.

Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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