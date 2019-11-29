Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.11.2019 17:18
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 17:24

'da bahçeye giren domuzları ayı kovaladı

'nun Azdavay ilçesinde gece evin bahçesine giren domuzların, ayı tarafından kovalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Ayının kovalaması üzerine bahçeden kaçan domuzlar gözden kayboldu. Ayı ise bir süre daha bahçede dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

İlçeye bağlı Sabuncular köyünde oturan Mehmet Doğan'a ait evin bahçesine gece saatlerinde 3 domuz girdi. Ardından bir ayı da aynı bahçeye girdi. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ayı, bir süre sonra domuzların üzerine doğru koşmaya başladı. Ayının kovalaması üzerine bahçeden kaçan domuzlar gözden kayboldu. Ayı ise bir süre daha bahçede dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKastamonu'da bahçeye giren domuzları ayı kovaladı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri