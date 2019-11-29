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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 17:26

Son dakika: Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal edildi

Son dakika haberine göre 'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle akşam saatlerinde yapılması planlanan bazı vapur seferleri iptal edildi.

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 17.35 Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş ve 18.05 Sarıyer-İstinye-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

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