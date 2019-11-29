Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.11.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 23:58

cinayetinde flaş gelişme!

Hukuk Fakültesi’nde olan ’ın öldürülmesi davasında savcı, sanık ’in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Hukuk Fakültesi Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık 'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, olayın gerçekleşme sürecini özetledi.

Hikmet'in, Şenel'e iki el tabancayla ateş ettikten sonra 17 kez bıçakladığını belirten savcı, sanığın 'nun 82. maddesindeki "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Duruşmada müdahil avukatları beyanda bulundu. Dava 24 Ocak tarihine ertelendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCeren Damar cinayetinde flaş gelişme!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri