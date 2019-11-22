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Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini TSK'ya verdi! Kan donduran tecavüz görüntüleri

Avukat olma hayaliyle liseyi bitiren, ancak 3 yıl önce kandırılıp dağa kaçırılan Hakkarili F. Ş., götürüldüğü Kandil'de, "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın tecavüzüne uğradı. İki ay önce örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Amara Digor" kod adlı F.Ş. yaşadıklarını anlattı: Ağzından salyalar akarak öpmeye başladı. İşte kan donduran tecavüz ve taciz görüntüleri. Terörist Duran Kalkan 14 Ağustos 1952'de Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dünyaya geldi.

22.11.2019 17:11 - Son Güncelleme: 22.11.2019 17:11
Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini TSK'ya verdi! Kan donduran tecavüz görüntüleri

Örgütten kaçarak teslim olan F.Ş., örgüt elebaşlarından Duran Kalkan'ın tacizlerini belgeledi. Kendisinin çektiği, 3 dakika 48 saniyelik video kaydını güvenlik güçlerine teslim etti.

Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini TSK'ya verdi! Kan donduran tecavüz görüntüleri

"Üniversite sınavına hazırlık için para biriktirmek amacıyla ev temizliği gibi günlük işlere giderken, 'Iraklı yaşlı bir kadına 10 gün refakatçi kalırsan sana 2 bin dolar verecek' diye kandırılıp Kandil'e götürüldüm. Duran Kalkan beni Gare kampında yer altındaki mağarasına götürüp, 'tabulaştırdığın zincirleri kırıp seni özgürleştireceğim' diyerek tecavüz etti. O andan itibaren 3 yıl boyunca bir gün kaçıp, örgütte yaşananları anlatmak için yaşadım.

Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini TSK'ya verdi! Kan donduran tecavüz görüntüleri

Ağzından salyalar akarak öpmeye başladı

Bu tecavüzler aralıksız devam etti. Kaçıp yaşadıklarımı anlatmak için Duran Kalkan'ın güvenini kazandım. Bana 'seni komutan yapacağım çöl güzelim' diyordu. Geçen yıl beni, Hakurk kampında götürdü. Kampın sorumlusu "Helin Dersim" kod adlı kadın yeni gelen erkek ve kızları sıraya dizmişti. Duran kalkan, erkeklerin yüzüne bile bakmadan hızla tokalaşırken, sıra kızlara geldiğinde, adeta ağzından salyalar akarak öpmeye başladı.

Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini TSK'ya verdi! Kan donduran tecavüz görüntüleri

Oyun çağında denecek çocuklar bile vardı

Sıradaki 20'ye yakın kızın arasında, daha oyun çağında denecek çocuklar bile vardı. Tek tek sarılıp, kucaklayarak öptü. Elleriyle, dudaklarını yanaklarını sevdi. Ben de, nasıl bir sapık olduğunu göstermek için, o anları görüntüledim.

Duran Kalkan'ın taciz görüntülerini TSK'ya verdi! Kan donduran tecavüz görüntüleri

Böcek ilacı içerek intihar ettiler

Duran Kalkan, kamplardaki kadın teröristler arasında "Biçirpinin (sapık) Abbas" olarak anılır. 15 ve 17 yaşındaki Urfalı Meryem ve Ağrılı Güldünya, Duran Kalkan'ın tecavüzü nedeniyle geçen Şubat'ta, 2 gün ara ile böcek ilacı içerek intihar etti.

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