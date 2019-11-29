2020 yılında birçok alanda değişim yaşanacak! | 2020'de neler olacak?

Karar verme zamanı: Dünyada sistemler değişiyor. Bakış açıları, yaşam amaçları değişiyor. Astroloji sembol dili olarak medeniyetleri anlamakta yardımcı oluyor. Yeni çağa ayak uydurmak için, 2020'de değişime açık olmak gerekiyor.
Büyüme sinyali: Jüpiter büyütmeyi sever. Bolluk ve bereketi getirecek. Ama sorunları da biraz büyütebilir. Biraz sakin olup akışta kalmakta fayda var. Toplum önündeki statüler bile sabredildiği taktirde değişebilir.
Ekonomik dönüşüm: Dünya çapında büyük güçlü devletler, liderler, şirketler ekonomik yapılar güçlü bir dönüşüm içinde olacak. Birçok büyük şirket, kriz yaşayacak. Fark edilmeyen her şey daha fazla göz önüne gelecek.
Tepkilere dikkat: Merkür, Akrep burcunda retrodayken, gizli kalan birtakım şeyler, açığa çıkacak. Bilinç altına saklananlar, ortaya dökülecek. Bu durumda tepkilere dikkat etmek şart. Kimseyle rekabet halinde olmamak ve kimseyi basamak olarak kullanmamakta fayda var.
ETİK OLUN
2020 dualite yılı. Yani ikilikleri bir etme zamanı. Kazanmak için etik olmak ve çaba göstermek şart. Jüpiter, muhafazakar yapısıyla Oğlak burcundayken hedeflere odaklanıp disiplini ve düzenli çalışılması gerektiğini söylüyor.
Sosyal medya: 2020'de de sosyal medya, gündemin ilk sıralarında yer alacak. Her türlü iletişim konuları, eğitim, kişisel gelişim ön plana çıkacak. Teknolojide akıl almaz buluşlar gündeme gelecek.
EVRENDE HAYAT
Dünya dışı hayat arayışlarına kafa yorulacak. Başka gezegenlerde yaşam bile ortaya çıkabilir. Uzay ile ilgili yeni keşifler, 2020'nin ortalarında büyük hız kazanacak.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN / 2020'DE NELER OLACAK? - 2
YARIN: SONBAHAR NELER GETİRECEK!
Büyüme sinyali: Jüpiter büyütmeyi sever. Bolluk ve bereketi getirecek. Ama sorunları da biraz büyütebilir. Biraz sakin olup akışta kalmakta fayda var. Toplum önündeki statüler bile sabredildiği taktirde değişebilir.
Ekonomik dönüşüm: Dünya çapında büyük güçlü devletler, liderler, şirketler ekonomik yapılar güçlü bir dönüşüm içinde olacak. Birçok büyük şirket, kriz yaşayacak. Fark edilmeyen her şey daha fazla göz önüne gelecek.
Tepkilere dikkat: Merkür, Akrep burcunda retrodayken, gizli kalan birtakım şeyler, açığa çıkacak. Bilinç altına saklananlar, ortaya dökülecek. Bu durumda tepkilere dikkat etmek şart. Kimseyle rekabet halinde olmamak ve kimseyi basamak olarak kullanmamakta fayda var.
ETİK OLUN
2020 dualite yılı. Yani ikilikleri bir etme zamanı. Kazanmak için etik olmak ve çaba göstermek şart. Jüpiter, muhafazakar yapısıyla Oğlak burcundayken hedeflere odaklanıp disiplini ve düzenli çalışılması gerektiğini söylüyor.
Sosyal medya: 2020'de de sosyal medya, gündemin ilk sıralarında yer alacak. Her türlü iletişim konuları, eğitim, kişisel gelişim ön plana çıkacak. Teknolojide akıl almaz buluşlar gündeme gelecek.
EVRENDE HAYAT
Dünya dışı hayat arayışlarına kafa yorulacak. Başka gezegenlerde yaşam bile ortaya çıkabilir. Uzay ile ilgili yeni keşifler, 2020'nin ortalarında büyük hız kazanacak.
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN / 2020'DE NELER OLACAK? - 2
YARIN: SONBAHAR NELER GETİRECEK!
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