2020 yılında birçok alanda değişim yaşanacak! | 2020'de neler olacak? 2020’nin ikinci çeyreğinde, bilinç altına itilen her şey, ortaya dökülecek. Birçok alanda rekabetler yaşanacak. Büyük şirketler krizlerle karşılaşacak.

Karar verme zamanı: Yeni çağa ayak uydurmak için, 2020'de değişime açık olmak gerekiyor.



Büyüme sinyali: Biraz sakin olup akışta kalmakta fayda var. Toplum önündeki statüler bile sabredildiği taktirde değişebilir.







Ekonomik dönüşüm: Dünya çapında büyük güçlü devletler, liderler, şirketler ekonomik yapılar güçlü bir dönüşüm içinde olacak. Birçok büyük şirket, kriz yaşayacak. Fark edilmeyen her şey daha fazla göz önüne gelecek.



Tepkilere dikkat: Merkür, Akrep burcunda retrodayken, gizli kalan birtakım şeyler, açığa çıkacak. Bilinç altına saklananlar, ortaya dökülecek. Bu durumda tepkilere dikkat etmek şart. Kimseyle rekabet halinde olmamak ve kimseyi basamak olarak kullanmamakta fayda var.







ETİK OLUN

2020 dualite yılı. Yani ikilikleri bir etme zamanı. Kazanmak için etik olmak ve çaba göstermek şart. Jüpiter, muhafazakar yapısıyla Oğlak burcundayken hedeflere odaklanıp disiplini ve düzenli çalışılması gerektiğini söylüyor.







Sosyal medya: 2020'de de







EVRENDE HAYAT

Dünya dışı hayat arayışlarına kafa yorulacak. Başka gezegenlerde yaşam bile ortaya çıkabilir.



ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN / 2020'DE NELER OLACAK? - 2



YARIN: SONBAHAR NELER GETİRECEK! Dünya da sistemler değişiyor. Bakış açıları, yaşam amaçları değişiyor. Astroloji sembol dili olarak medeniyetleri anlamakta yardımcı oluyor. Jüpiter büyütmeyi sever. Bolluk ve bereketi getirecek. Ama sorunları da biraz büyütebilir.Toplum önündeki statüler bile sabredildiği taktirde değişebilir.Dünya çapında büyük güçlü devletler, liderler, şirketler ekonomik yapılar güçlü bir dönüşüm içinde olacak. Birçok büyük şirket, kriz yaşayacak. Fark edilmeyen her şey daha fazla göz önüne gelecek.Merkür, Akrep burcunda retrodayken, gizli kalan birtakım şeyler, açığa çıkacak. Bilinç altına saklananlar, ortaya dökülecek. Bu durumda tepkilere dikkat etmek şart. Kimseyle rekabet halinde olmamak ve kimseyi basamak olarak kullanmamakta fayda var.dualite yılı. Yani ikilikleri bir etme zamanı. Kazanmak için etik olmak ve çaba göstermek şart. Jüpiter, muhafazakar yapısıyla Oğlak burcundayken hedeflere odaklanıp disiplini ve düzenli çalışılması gerektiğini söylüyor.2020'de de sosyal medya , gündemin ilk sıralarında yer alacak. Her türlü iletişim konuları, eğitim, kişisel gelişim ön plana çıkacak. Teknolojide akıl almaz buluşlar gündeme gelecek.dışı hayat arayışlarına kafa yorulacak. Başka gezegenlerde yaşam bile ortaya çıkabilir. Uzay ile ilgili yeni keşifler, 2020'nin ortalarında büyük hız kazanacak. TÜM MANŞETLER