Önümüzdeki yıl, birçok kişisel gezegenlerin Retro yapacağını biliyoruz. Bu yılda, beklentilerimizi iyi niyetlerle, etik davranışlarla ve çeşitli dualar ile gökyüzünün de bizi desteklemesiyle yakalama fırsatını bulacağız.
İnsan hakları: Devletin ve otoritenin ön planda olacağı köklü değişimler yaşayacağız. İnsan haklarının çok önem kazanacağı bu dönemde, kararlı duruşla ülkemizin refah düzeyini artırabiliriz.
Yeniden yapılanma: 12 Ocak 2020'de Satürn-Plüton kavuşumu, adaletsiz durumları ortadan kaldırma konusunda uygun zaman olduğunu müjdeliyor.
Aman dikkat!: Ancak bu tarihler, sel baskınlarına ve fırtınalara karşı daha tedbirli olmamız konusunda uyarı veriyor.
Demokratik açılım: Önümüzdeki yıl, yeni icatlar için uygun görünüyor. Yeni televizyon kanalları açılabilir. Özgürlükler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Çeşitli grevler olabilir. Demokratik açılım süreci başlayabilir.
Okuma zamanı: 22 Mart Satürn Kova burcunda, daha çok okumak daha çok bilgi sahibi olmak isteyeceğiz. Maneviyata olan merakımız artacak, kişisel gelişim konularına yöneleceğiz.
Duyarlı kişilik: Toplumsal meselelere, başkalarının acılarına duyarlılık göstereceğiz. Hayvan haklarını gözeteceğiz. Entelektüel kapasitemizi daha da çok artırmak için gayret sarf edeceğiz.
Ay tutulması: 10 Ocak 2020'de yılın ilk gökyüzü olayı ay tutulması, yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu günlerde, sosyal reformlar olacak. Toplumsal yaşam statümüz değişebilecek. Kadın hakları konusunda atılımlar olacak.
Aile yapısı: Ay tutulması, anne olma, yuva kurma konularının gündeme geleceği bir tutulma olacak. Kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. Birlik ve beraberlik bilincinde hareket edeceğiz, ülkemize ve vatanımıza daha çok sarılacağız.
KEŞİFLER OLACAK
Dünyada uzay konusunda yeni keşifler olabilir. Özellikle bazı ülkelerde sosyal olaylar, çatışmalar, daha da şiddetlenebilir...
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN / 2020'DE NELER OLACAK? - 1
YARIN: 2020 YAZINDA NELER OLACAK?
İnsan hakları: Devletin ve otoritenin ön planda olacağı köklü değişimler yaşayacağız. İnsan haklarının çok önem kazanacağı bu dönemde, kararlı duruşla ülkemizin refah düzeyini artırabiliriz.
Yeniden yapılanma: 12 Ocak 2020'de Satürn-Plüton kavuşumu, adaletsiz durumları ortadan kaldırma konusunda uygun zaman olduğunu müjdeliyor.
Aman dikkat!: Ancak bu tarihler, sel baskınlarına ve fırtınalara karşı daha tedbirli olmamız konusunda uyarı veriyor.
Demokratik açılım: Önümüzdeki yıl, yeni icatlar için uygun görünüyor. Yeni televizyon kanalları açılabilir. Özgürlükler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Çeşitli grevler olabilir. Demokratik açılım süreci başlayabilir.
Okuma zamanı: 22 Mart Satürn Kova burcunda, daha çok okumak daha çok bilgi sahibi olmak isteyeceğiz. Maneviyata olan merakımız artacak, kişisel gelişim konularına yöneleceğiz.
Duyarlı kişilik: Toplumsal meselelere, başkalarının acılarına duyarlılık göstereceğiz. Hayvan haklarını gözeteceğiz. Entelektüel kapasitemizi daha da çok artırmak için gayret sarf edeceğiz.
Ay tutulması: 10 Ocak 2020'de yılın ilk gökyüzü olayı ay tutulması, yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu günlerde, sosyal reformlar olacak. Toplumsal yaşam statümüz değişebilecek. Kadın hakları konusunda atılımlar olacak.
Aile yapısı: Ay tutulması, anne olma, yuva kurma konularının gündeme geleceği bir tutulma olacak. Kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. Birlik ve beraberlik bilincinde hareket edeceğiz, ülkemize ve vatanımıza daha çok sarılacağız.
KEŞİFLER OLACAK
Dünyada uzay konusunda yeni keşifler olabilir. Özellikle bazı ülkelerde sosyal olaylar, çatışmalar, daha da şiddetlenebilir...
ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN / 2020'DE NELER OLACAK? - 1
YARIN: 2020 YAZINDA NELER OLACAK?
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