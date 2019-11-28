yıl, birçok kişiselgezegenlerin Retroyapacağını biliyoruz. Buyılda, beklentilerimiziiyi niyetlerle, etikdavranışlarla ve çeşitlidualar ile gökyüzününde bizi desteklemesiyleyakalama fırsatınıbulacağız.Devletin ve otoritenin ön planda olacağı köklü değişimler yaşayacağız. İnsan haklarının çok önem kazanacağı bu dönemde, kararlı duruşla ülkemizin refah düzeyini artırabiliriz.adaletsiz durumları ortadan kaldırma konusunda uygun zaman olduğunu müjdeliyor.Ancak bu tarihler, sel baskınlarına ve fırtınalara karşı daha tedbirli olmamız konusunda uyarı veriyor.Önümüzdeki yıl, yeni icatlar için uygun görünüyor. Yeni televizyon kanalları açılabilir. Özgürlükler ile ilgili konular gündeme gelebilir. Çeşitli grevler olabilir. Demokratik açılım süreci başlayabilir.22 Mart Satürn Kova burcunda, daha çok okumak daha çok bilgi sahibi olmak isteyeceğiz. Maneviyata olan merakımız artacak, kişisel gelişim konularına yöneleceğiz.Toplumsal meselelere, başkalarının acılarına duyarlılık göstereceğiz. Hayvan haklarını gözeteceğiz. Entelektüel kapasitemizi daha da çok artırmak için gayret sarf edeceğiz.10 Ocak 2020'de yılın ilk gökyüzü olayı ay tutulması, yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu günlerde, sosyal reformlar olacak. Toplumsal yaşam statümüz değişebilecek. Kadın hakları konusunda atılımlar olacak.Ay tutulması, anne olma, yuva kurma konularının gündeme geleceği bir tutulma olacak. Kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz. Birlik ve beraberlik bilincinde hareket edeceğiz, ülkemize ve vatanımıza daha çok sarılacağız.Dünyada uzay konusunda yeni keşifler olabilir. Özellikle bazı ülkelerde sosyal olaylar, çatışmalar, daha da şiddetlenebilir...