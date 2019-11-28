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Vatikan kumpası! 'da huzuru bozmak istediler | Muhteşem

’nın ’daki etkinliği, Vatikan’ı hep rahatsız etti. Vatikan, Otranto nedeniyle Osmanlı'nın Ortadoğu'daki hakimiyetini engellemek için adımlar attı. 400 yıl boyunca Osmanlı'nın bölgeye getirdiği huzuru bozmak isteyenlerin başında geldi.

Vatikan'ın arşivlerinde, 'nın sonrası büyük panik yaşandığının kayıtları vardır. Hatta 'in 2013'te düzenlediği ayinde Otranto Seferi'nde Osmanlı'ya karşı direnmek isteyen ama başarılı olamayan yüzlerce askeri 'aziz' ilan etmesi, bu korkunun bir yansımasıdır. Fatih Sultan Mehmed'in emriyle 1480'de Gedik Ahmet Paşa tarafından Güney 'ya yapılan bu seferin ana hedefi Otranto bölgesiydi. Bu sefer siyasi, askeri, dini ve stratejik sebeplerle gerçekleştirilmiştir. Bu sefer, bütün Hıristiyan dünyasını endişeye sevk eden vahim bir olay haline geldi. İşte bu yüzden, hep Osmanlı'ya karşı çıkıldı.




HUZURU BOZMAK İSTEDİLER
Vatikan, Otranto nedeniyle Osmanlı'nın 'daki hakimiyetini engellemek için adımlar attı. 400 yıl boyunca Osmanlı'nın bölgeye getirdiği huzuru bozmak isteyenlerin başında geldi. Osmanlı, Ortadoğu'da Vatikan ile birlikte hareket eden , Portekiz ve Avrupalı irili ufaklı devletlerin planlarını engelledi. Ortadoğu ve 'da Osmanlı'nın ulaşamadığı yerler, sömürgecilerin ilk hedefi oluyordu.


İtalya'nın Otranto kentine, Osmanlı tarafından sefer düzenlenmesi, Vatikan'ı çıldırttı. Bu olayı hala unutmadı.

OSMANLI'DAN AFRİKA'YA KORUMA
Vatikan arşivlerinde yok edildiği iddia edilen bazı kaynaklarında, Osmanlı'nın 'da varlığı, sömürgeciliği 3 asır, Kuzey Afrika'da 4 asır ötelenmesini sağladığı yazılmıştır. Osmanlı'nın Ortadoğu'da halkı korumak için Anadolu'dan binlerce askeri o bölgelere getirdiği de tarihi bir gerçektir. Osmanlı'nın aldığı vergiler, o yöredeki sıradan ihtiyaçların bir kısmını karşılayacak kadar çok az düzeydeydi.

BÜLENT ERANDAÇ'IN KALEMİNDEN MUHTEŞEM OSMANLI - 5

YARIN: AFRİKA OSMANLI'YI BEKLİYOR

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