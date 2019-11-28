Vatikan'ın arşivlerinde, Osmanlı'nın Otranto Seferi sonrası büyük panik yaşandığının kayıtları vardır. Hatta Papa Francis'in 2013'te düzenlediği ayinde Otranto Seferi'nde Osmanlı'ya karşı direnmek isteyen ama başarılı olamayan yüzlerce askeri 'aziz' ilan etmesi, bu korkunun bir yansımasıdır. Fatih Sultan Mehmed'in emriyle 1480'de Gedik Ahmet Paşa tarafından Güney İtalya'ya yapılan bu seferin ana hedefi Otranto bölgesiydi. Bu sefer siyasi, askeri, dini ve stratejik sebeplerle gerçekleştirilmiştir. Bu sefer, bütün Hıristiyan dünyasını endişeye sevk eden vahim bir olay haline geldi. İşte bu yüzden, hep Osmanlı'ya karşı çıkıldı.





Gedik Ahmet Paşa



HUZURU BOZMAK İSTEDİLER

Vatikan, Otranto nedeniyle Osmanlı'nın Ortadoğu'daki hakimiyetini engellemek için adımlar attı. 400 yıl boyunca Osmanlı'nın bölgeye getirdiği huzuru bozmak isteyenlerin başında geldi. Osmanlı, Ortadoğu'da Vatikan ile birlikte hareket eden İspanya, Portekiz ve Avrupalı irili ufaklı devletlerin planlarını engelledi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Osmanlı'nın ulaşamadığı yerler, sömürgecilerin ilk hedefi oluyordu.





İtalya'nın Otranto kentine, Osmanlı tarafından sefer düzenlenmesi, Vatikan'ı çıldırttı. Bu olayı hala unutmadı.



OSMANLI'DAN AFRİKA'YA KORUMA

Vatikan arşivlerinde yok edildiği iddia edilen bazı kaynaklarında, Osmanlı'nın Afrika'da varlığı, sömürgeciliği 3 asır, Kuzey Afrika'da 4 asır ötelenmesini sağladığı yazılmıştır. Osmanlı'nın Ortadoğu'da halkı korumak için Anadolu'dan binlerce askeri o bölgelere getirdiği de tarihi bir gerçektir. Osmanlı'nın aldığı vergiler, o yöredeki sıradan ihtiyaçların bir kısmını karşılayacak kadar çok az düzeydeydi.



BÜLENT ERANDAÇ'IN KALEMİNDEN MUHTEŞEM OSMANLI - 5



YARIN: AFRİKA OSMANLI'YI BEKLİYOR

