ilişkilerininbozulmasının en önemlisebeplerinden birisi deDulkadiroğulları'nınizlediği dış politikaydı.Memlûklar'a yakın olanDulkadiroğlu AlaaddinBey, kendi beyliğinindevamını Osmanlı Devletiile Memlûklar arasındakidenge politikasınadayandırmıştı. YavuzSultan Selim,DulkadiroğullarıBeyliği'ne sonverdi. SelimkomutasındakiOsmanlı ordusu,Suriye kapılarınadayanmıştı. Merc-iDâbık'ta 24 Ağustos1516'da yapılansavaşta, Memlûklarbüyük bir bozgunauğradı. Selim, Halep'tensonra Şam'ı da fethetti.Hedefi Mısır'dı. Ancakbaşta Kudüs olmak üzereFilistin'in önemli şehirlerihâlâ Memlûklu idarecilerinhakimiyetindeydi.