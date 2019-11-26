Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasının en önemli sebeplerinden birisi de Dulkadiroğulları'nın izlediği dış politikaydı. Memlûklar'a yakın olan Dulkadiroğlu Alaaddin Bey, kendi beyliğinin devamını Osmanlı Devleti ile Memlûklar arasındaki denge politikasına dayandırmıştı. Yavuz Sultan Selim, Dulkadiroğulları Beyliği'ne son verdi. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu, Suriye kapılarına dayanmıştı. Merc-i Dâbık'ta 24 Ağustos 1516'da yapılan savaşta, Memlûklar büyük bir bozguna uğradı. Selim, Halep'ten sonra Şam'ı da fethetti. Hedefi Mısır'dı. Ancak başta Kudüs olmak üzere Filistin'in önemli şehirleri hâlâ Memlûklu idarecilerin hakimiyetindeydi.
- Yaşam
- 26.11.2019
- Gazete
Mısır'a ulaşmak için Kudüs'ü almak şart oldu! Mescid-i Aksa’da akşam namazı | Muhteşem Osmanlı
Yavuz Sultan Selim, Mısır’a ulaşmak için Kudüs’ün alınması gerektiğini anladı. Hazırlıklarını buna göre tamamladı. Askerlerine, akşam namazını Mescid-i Aksa’da kılacaklarını anlattı. Ve 31 Aralık 1516’da dediğini yaptı.
Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasının en önemli sebeplerinden birisi de Dulkadiroğulları'nın izlediği dış politikaydı. Memlûklar'a yakın olan Dulkadiroğlu Alaaddin Bey, kendi beyliğinin devamını Osmanlı Devleti ile Memlûklar arasındaki denge politikasına dayandırmıştı. Yavuz Sultan Selim, Dulkadiroğulları Beyliği'ne son verdi. Selim komutasındaki Osmanlı ordusu, Suriye kapılarına dayanmıştı. Merc-i Dâbık'ta 24 Ağustos 1516'da yapılan savaşta, Memlûklar büyük bir bozguna uğradı. Selim, Halep'ten sonra Şam'ı da fethetti. Hedefi Mısır'dı. Ancak başta Kudüs olmak üzere Filistin'in önemli şehirleri hâlâ Memlûklu idarecilerin hakimiyetindeydi.
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