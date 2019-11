ürkiye'de

eski Başbakanı Carl Bildt , " Ortadoğu 'da neden huzur yok?" sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Cevabı çok basit." Bu sözler, Osmanlı'nın bölgeye nasıl huzur ve adalet getirdiğini gösteriyor. Osmanlı, bölgede huzur için her adımı attı. Coğrafyayı, sadece manevi bir sorumluluk duygusuyla asırlar boyunca elinde tutarken, bu siyaset devletin dağılmasının ardından ciddi biçimde istismar edildi. Arap ülkelerinde yazılan ve okullarda okutulan tarih kitaplarında Osmanlı ile ilgili hakarete varan içeriklerin bulunması, aslında Osmanlı'nın yönetimi altındaki milletlerin zihinsel dünyalarına müdahale derdinde olmadığının da göstergesidir. Tam bu noktada, Mehmet Akif Ersoy 'un şu mısralarını hatırlamakta yarar vardır: " Türk Arap 'sız ya şam az, kim ki 'yaşar' der delidir. Türk Arap'ın hem sağ gözü hem sağ elidir."Prof. Dr. Refik Turan, "Devlet olmak, kültür ve medeniyet sahibi olmak, tarihte her millete bahşedilmiş bir hususiyet değildir. Bu gelişmişliği yakalayan milletlerin sayısı azdır. Bir kültürün medeniyete dönüşmesinin ana teması güçlü bir devlettir" diyor.leveile buluşmuştu. Öyle ki Ortadoğu'nun en önemli merkezleri16. Yüzyıl'da bir süre esir ikamet eden Bartholomaeus Georgieviç hatıralarında, "Osmanlı'da Türkler ve Hristiyanlar'ın hakimleri aynıdır. Ayrım gözetmezler, herkese aynı adaleti uygularlar. Öldüren öldürülür, hırsızlık yapan veya zorla bir şeyi alan asılır. Yeniçeriye de aynı kural uygulanırdı" diye yazmıştır.Devleti'nde adalete büyük önem verilir, sistemin temelinin adalet olduğuna inanılırdı. Bu yüzden kadılar, bağımsız olarak görev yaparlardı. Kadının hükmü olmadan kimse cezalandırılamazdı. Vergi toplanması, tahrir yapılması gibi idari tasarruflar da kadının bilgisi olmadan gerçekleştirilemezdi. Osmanlı mahkemeleri davalarda zengin fakir, güçlü-zayıf, Müslüman-gayrimüslim ayrımı yapmazdı. Kişinin statüsüne ve itibarına bakılmazdı. Ortadoğu'nun her noktasında Osmanlı'nın hüküm sürdüğü her yerdekuralı değişmezdi.