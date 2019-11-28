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  • 28.11.2019 13:29
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 13:35

Türkiye'de tek! Kilosu 350 lira ama yok satıyor

'da sağlık sektöründe çalışırken memleketi 'ye ziyareti sırasında deneyen Ahmet Akbaş, hobi olarak balık pastırması üretmeye başladı. Ardından bu işi ticarete döken girişimci, Türkiye'nin dört bir yanına pastırma göndererek bu işi kazanç kapısı haline getirdi.

Antalya'da Türkiye'nin ilk balık pastırmasını üreten Ahmet Akbaş, pastırmayı Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Kilosu 350 TL olan balık pastırması, 150 TL'ye satılan dana pastırması kadar beğeniliyor.

Antalya'da sağlık sektöründe çalışan Ahmet Akbaş, memleketi Çanakkale'ye gittiğinde ağabeyinin yaptığı balık pastırmasını çok beğenerek, kendisi için pastırma yapmaya başladı. ilk denemesinde başarısız olan Akbaş, defalarca denemesinin ardından kendi tarifini buldu. Hobi olarak yaptığı pastırmalar yakınları tarafından çok beğenilince, pastırma yapımı için uygun balık türlerini araştırdı. Japonya'ya ihraç edilen akya ve orkinos balıklarını alan Akbaş, balık pastırma üretimine başladı.

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