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  • 28.11.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 13:00

'da şüpheli ölüm! Terminal tuvaletinde bulundu

'da İstanbul'a gitmek için otobüs terminaline gelen Suzan Y. isimli kadın, otobüs hareket saatinden önce tuvalete girdi. Kendisinden uzun süre haber alınamayınca Suzan Y. arayan yakınları, kadının cansız bedenini tuvalette buldu.

Giresun'da şüpheli ölüm! Terminal tuvaletinde bulundu

'un Şebinkarahisar ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinin tuvaletinde bir kadın ölü bulundu.

Şebinkarahisar'dan İstanbul'a gitmek için terminale gelen Suzan Y. (60), otobüsün hareket saati öncesi tuvalete girdi. Kendisinden bir süre haber alınamaması üzerine birlikte seyahat edeceği yakınları, Suzan Y'yi aramaya başladı.

Terminal içerisindeki tuvalette Suzan Y'nin cansız bedenini bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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