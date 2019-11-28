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  • 28.11.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 13:42

inde ölü sayısı 40’a yükseldi

’ta Salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki de hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a çıktı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Arnavutluk depreminde ölü sayısı 40’a yükseldi

Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısında meydana gelen dünkü de bilanço artıyor. medyası şimdiye kadar 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 600'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu bölgede 'den gelen ekibi de gece boyunca molozlar arasında çalışmalarını sürdürdü. Bölgede Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın () gönderdiği gıda, giyim ve battaniye malzemeleri depremzedelere verilirken, AFAD ekipleri de gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Arnavutluk'ta yaşanan deprem nedeniyle Arnavutluk ve 'da bugün ulusal yas ilan edildi.

AFAD: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü olan Dıraç'ın Thumane ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipte yer alan 15 AFAD arama kurtarma uzmanı, enkaz altında halen sağ insanların olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı bölgeye giden koordinasyon ekibinde yer alan UMKE ekibi de depremzedelere tıbbi destek verirken, Türk Kızılayı ve AFAD Ekibi, aile çadırları kurarak acil insani ihtiyaçları karşılıyor. Arnavutluk'un yardım çağrısı yapması sonrası 27 kişilik arama kurtarma, sağlık, insani yardım ve medya ekibi bölgeye ulaştı. Depremzedelerin barınma, ısınma ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlanan 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti taşıyan insani yardım tırları da hemen yola çıktı.

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