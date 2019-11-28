Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu botu durdu.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 12 düzensiz göçmen, Cunda Adası'na götürülerek Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.