Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.11.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:35

'de 12 düzensiz yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 12 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi açıklarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu botu durdu.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu uyruklu 12 düzensiz , Cunda Adası'na götürülerek Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBalıkesir'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri