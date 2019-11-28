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  • 28.11.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:27

’li yönetici etti!

'de Niğde’de İl yöneticisi , bir inşaatın 9’uncu kattan atlayarak etti. Ağır yaralanan Mehmet Kaygın ambulansla ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CHP’li yönetici intihar etti!

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Gazeteci İsmet Sayın Caddesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki 9. kattan atladı.

Olayı görenler polis ve sağlık haberlerine haber verdi. Ağır yaralanan Mehmet Kaygın ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Kaygın'ın Niğde İl teşkilatı yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

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