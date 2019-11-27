Esenyurt, Hürriyet Mahallesi, Yenigün Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi. Dairede hasar oluştu.
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