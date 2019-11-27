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  • 27.11.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 17:25

'da seyir halindeki şeker pancarı yüklü kamyon alev alev yandı

’da çevreyolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeden bir nedenden dolayı çıktı. Sürücünün yara almadığı olayda kamyon alev topuna döndü.

Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesinden geçen -Kayseri karayolunda ilerleyen bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Sürücü durumu fark ederek hemen aracı durdurup aşağı indi.




Kısa sürede kamyonu alevler kamyonu sararken, çevredeki vatandaşlar da korku dolu gözlerle olan biteni izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken, kamyonun ön kısmı tamamen küle döndü.



Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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