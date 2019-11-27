Kış lastiği ne zaman takılacak? Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Kasım ayının bitmesine kısa bir süre kala araç sahipleri tarafından konu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Kış lastiği ne zaman takılacak? 2019 Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması her sene 1 Aralık tarihinde başlamaktadır. Bu sene de 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.