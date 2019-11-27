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  • 27.11.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 09:00

'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

'nın tatil bölgesi 'de gece saatlerinde bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kaza sonrası araçta bulunan yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

Feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

'nın ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe Mevkii'nde meydana geldi. Kayhan A, yönetimindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipler, kayalıklarda otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin (37) cesedini buldu. Modzmanashvili'nin cesedi yaklaşık 20 metre yukarıya, itfaiye ekiplerince taşınarak ambulans ile otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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