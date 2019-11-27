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  • 27.11.2019 08:36
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 08:50

ve 'dan sefer iptalleri!

() ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri!
'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

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