Geçen hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından İstanbul'daki bir talihli 993 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın sonuçlarına çevrildi. Büyük ikramiyenin bir kişiye çıkmasının ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 27 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları...

27 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 1 - 9 - 14 - 24 - 28 ve +14