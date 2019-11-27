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  • Son Güncelleme: 27.11.2019 21:17

27 Kasım açıklandı! 933 bin 223 liralık ikramiye İstanbul'a gitmişti

27 Kasım , günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. 20 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerin ardından İstanbul'daki bir talihli 993 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı. Bayilerden loto oynayanların heyecanla beklediği çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte bu haftanın numaraları...

27 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı!

Geçen hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından İstanbul'daki bir talihli 993 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın sonuçlarına çevrildi. Büyük ikramiyenin bir kişiye çıkmasının ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 27 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları...

27 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 1 - 9 - 14 - 24 - 28 ve +14

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