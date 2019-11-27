Anne babalar dikkat! Kumarbazlar bu kez çocukları hedef aldı

Kumarbazların bu defa hedefinde çocuklar vardı. Okul çevrelerindeki iş yerlerine "Sakız ve Oyuncak" otomatı görünümünde kumar makinesi yerleştirdiler. Çocukları kumara alıştırdılar. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 2 kişi 62 adet kumar makinesiyle yakalandı.

CNN Türk'ün haberine göre bir ihbarı değerlendiren İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonunu düzenledi.

OYUNCAK OTOMATI DEĞİL KUMAR MAKİNESİ

Yapılan çalışmalarda, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'de okul çevrelerindeki iş yerlerine 'sakız ve oyuncak' otomatı görünümünde kumar makinesi yerleştirildiği ve çocukların kumara alıştırıldığı tespit edildi.

62 KUMAR MAKİNESİNE EL KONULDU

Yapılan operasyonda, 2 zanlı 2 adet ruhsatsız silah ve 62 adet 'sakız ve oyuncak' otomatı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.