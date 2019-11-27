Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökçeali Mahallesi'ndeki cam, dijital baskı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor.