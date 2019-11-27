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  • 27.11.2019 13:46
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 13:46

Çatalca'da fabrika ı

Sabah saatlerinde Çatalca'da bulunan bir fabrikada çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Çatalca'da bir fabrikada çıkan kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gökçeali Mahallesi'ndeki cam, dijital baskı fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın kısmen kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

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