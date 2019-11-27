ABD'li mücevher markası Tiffany & Co.'yu 16.3 milyar dolara satın alan Bernard Arnault, dünyanın en zengini oldu. Christian Dior, Bvlgari, Louis Vuitton ve Fendi'yi içeren 75 lüks markanın şemsiye şirketi LVMH'nin Başkanı olan Arnault, ay başında Forbes dergisinin anlık güncellediği listesine göre dünyanın en zengin ikinci insanı unvanına kavuşmuş ve 107 milyar dolarlık kişisel servetiyle Bill Gates'i (106.9 milyar dolar) üçüncülük koltuğuna itmişti. Arnault'un serveti, ailesinin yüzde 47'sine sahip olduğu LVMH'nin ikonik mücevher firmasını aldığı haberlerinin ardından, hisse senetlerinde olduğu gibi yüzde 1 arttı. Kişisel serveti 117.7 milyar dolara ulaşan Arnault, satın alma ile birlikte dünyanın en zengin insanı koltuğuna oturdu. Arnault, 112.3 milyar dolar servete sahip Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u yerinden etti.
70 yaşındaki Arnault, bu unvana sahip ilk Avrupalı oldu. Forbes'un Mart'ta açıkladığı listede dördüncü olan Arnault, lüks tüketim sektöründeki en büyük anlaşmaya imza atarak, 8 ayda listenin tepesine tırmandı. LVMH, 2011'de de İtalyan mücevher markası Bvlgari'yi de 3.7 milyar euroya almıştı.
İşkolik olarak bilinen Bernard Arnault, 1991 yılından beri Helene Mercier ile evli.
1961 yılında Audrey Hepburn'ün oynadığı 'Tiffany'de Kahvaltı' filmiyle dünya çapında üne kavuşan ve elmas takıları ile tanınan 182 yaşındaki Tiffany şirketinin LVMH tarafından satın alındığının duyurulmasının ardından iki şirketin de hisse senetleri fırladı.
70 yaşındaki Arnault, bu unvana sahip ilk Avrupalı oldu. Forbes'un Mart'ta açıkladığı listede dördüncü olan Arnault, lüks tüketim sektöründeki en büyük anlaşmaya imza atarak, 8 ayda listenin tepesine tırmandı. LVMH, 2011'de de İtalyan mücevher markası Bvlgari'yi de 3.7 milyar euroya almıştı.
İşkolik olarak bilinen Bernard Arnault, 1991 yılından beri Helene Mercier ile evli.
1961 yılında Audrey Hepburn'ün oynadığı 'Tiffany'de Kahvaltı' filmiyle dünya çapında üne kavuşan ve elmas takıları ile tanınan 182 yaşındaki Tiffany şirketinin LVMH tarafından satın alındığının duyurulmasının ardından iki şirketin de hisse senetleri fırladı.
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