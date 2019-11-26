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  • 27.11.2019 00:04
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 00:04

Meteorolojiden için sağanak uyarısı

Yurt genelinde yağışlı hava devam ederken Meteorolojiden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

O ilimiz için sağanak uyarısı

merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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