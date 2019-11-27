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Sisteme sızana hapis

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Sisteme sızana hapis
İşten çıkarmış olduğum kişi gizlice şirketin sistemine sızmış ve verilere ulaşmış. Dava açabilir miyim?
Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir. İşten çıkartılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda yasal olmayan süreçlerde belirli bir kişiyi hedef alarak girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır. 'un 243-246. Maddeleri uyarınca bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da bu fiil suç teşkil etmektedir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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