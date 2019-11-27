Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 27.11.2019 21:39
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 21:47

27 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! Devreden büyük ikramiye yaklaşık 6 milyon lira...

27 Kasım çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekişlerde 5 milyon 800 bin liralık ikramiye 3. kez devretti. Bayilerden Sayısal Loto oynayan binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 23 Kasım duyuruldu. İşte kazanan numaralar listesi...

27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

23 Kasım Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde 5 milyon 800 bin liralık ikramiye 3. kez devretti. Büyük devir işleminin ardından on binlerce kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte 27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

27 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 8 - 17 - 19 - 23 - 35 - 40

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Devreden büyük ikramiye yaklaşık 6 milyon lira...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri