23 Kasım Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde 5 milyon 800 bin liralık ikramiye 3. kez devretti. Büyük devir işleminin ardından on binlerce kişi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte 27 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
27 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonucu: 8 - 17 - 19 - 23 - 35 - 40
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