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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 15:11

Meteoroloji o illeri uyardı! Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük raporunu yayınlarken bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Kasım ayını mevsim normallerinin üstünde tamamlayan Türkiye, önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Peki kar yağışı hangi illerde görülecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda pek çok ilde sağanak yağış beklenirken, bazı illerimizde ise kar yağışı etkisini gösterecek. Özellikle Kasım ayının sonlarını yaşadığımız şu günlerde Marmara bölgesinde sıcak havaların etkili olması vatandaşları konuyla ilgili araştırma yapmaya itiyor. Peki, kar yağışı hangi illerde yaşanacak? Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunu ve son dakika sağanak, kar yağışı uyarılarını sizler için hazırladık…

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