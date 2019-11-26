Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.11.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 23:06

'de eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

'in Buca ilçesinde dört çocuk annesi eşini baltayla öldürdüğü öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eşini baltayla katleden cani hakkında flaş gelişme!

'in Buca ilçesinde dört çocuk annesi eşini baltayla öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, Gediz Mahallesi 44 Sokak'ta oturan Y.P, eşi Sevgi P'yi (48) baltayla öldürdü.

Y.P. polisi arayarak cinayet işlediğini bildirdi. Olay yerine gelen polis Y.P'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de Sevgi P'nin öldüğünü tespit etti.

Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayı öğrenen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü yetkilileri olay yerine gelerek, bilgi aldı.

ZANLI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİzmir'de eşini baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri