İstanbul Küçükçekmece'de dün dehşet anları yaşandı. Atatürk Mahallesi'ndeki evine gelen Hüseyin K, karısı Zeynep K.'nin (24) hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra bir erkek montuna rastladı. Adamı aramaya başladı. Aykut D.'yi dolapta saklanırken yakaladı. Hüseyin K., adamı öldüresiye darp etti. Karısını ve Aykut D.'yi bir odaya kilitledi. Akrabasına haber vermeye gitti. Bu sırada ikili, 5. kattan aşağı düştü.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Zeynep K. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Aykut D. de hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin K, onları odaya kilitleyip akrabalarına haber verdiğini söyledi. Dışarıdan ses duyduğunu ve çıktığında ikisinin atladığını ifade etti. Polis ekipleri, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.