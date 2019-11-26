Bugünkü
Takvim

'de dehşet anları... Yasak aşk kanlı bitti!

’de koca, eşini başka bir erkekle bastı. Adama öldüresiye dayak attı. 5. kattan aşağı düşen iki sevgili, kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın mi mı olduğunu araştırıyor.

'de dün dehşet anları yaşandı. Atatürk Mahallesi'ndeki evine gelen Hüseyin K, karısı Zeynep K.'nin (24) hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra bir erkek montuna rastladı. Adamı aramaya başladı. Aykut D.'yi dolapta saklanırken yakaladı. Hüseyin K., adamı öldüresiye darp etti. Karısını ve Aykut D.'yi bir odaya kilitledi. Akrabasına haber vermeye gitti. Bu sırada ikili, 5. kattan aşağı düştü.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Zeynep K. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Aykut D. de hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin K, onları odaya kilitleyip akrabalarına haber verdiğini söyledi. Dışarıdan ses duyduğunu ve çıktığında ikisinin atladığını ifade etti. Polis ekipleri, olayın mi mı olduğunu araştırıyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKüçükçekmece'de dehşet anları... Yasak aşk kanlı bitti!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri