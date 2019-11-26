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  • 26.11.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 08:59

'da şafak baskını! Firari isimler yakalandı

'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 50 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan kişiler emniyete götürüldü.

Adana'da şafak baskını! Firari isimler yakalandı

'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişinin yakalamasını yönelik şafak vakti düzenlendi. Operasyonda yakalanan çok sayıda firari emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 50 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana ve ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlarda yakalanan firariler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerini ardından emniyete götürüldü.
Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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