demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan(56), otomobiliyle yola çıktı. Cep telefonundan aradığı arkadaşına 'dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları polisi aradı.Bölgedeki yapılan aramalar sonrası Yıldız'ın otomobili çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan talihsiz adamın boğularak öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası