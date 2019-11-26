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'te kayıp iş adamı ölü bulundu! Arkadaşını arayıp 'Beni buradan kurtar' demiş

'te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Yıldız (56), otomobiliyle yola çıktı. Cep telefonundan aradığı arkadaşına 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları polisi aradı. Bölgedeki yapılan aramalar sonrası Yıldız'ın otomobili çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan talihsiz adamın boğularak öldüğü belirlendi.

Acı kayıp!
Karabük'te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız (56), otomobiliyle yola çıktı. Cep telefonundan aradığı arkadaşına 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları polisi aradı.



Bölgedeki yapılan aramalar sonrası Yıldız'ın otomobili çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan talihsiz adamın boğularak öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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