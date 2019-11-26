Karabük'te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız (56), otomobiliyle yola çıktı. Cep telefonundan aradığı arkadaşına 'Beni buradan kurtar' dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınları polisi aradı.
Bölgedeki yapılan aramalar sonrası Yıldız'ın otomobili çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan talihsiz adamın boğularak öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Bölgedeki yapılan aramalar sonrası Yıldız'ın otomobili çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan talihsiz adamın boğularak öldüğü belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.