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Arnavutköy'e bağlı sakinleri gelen su faturalarını görünce şok geçirdi

'un Arnavutköy ilçesine bağlı sakinleri gelen su faturaları karşısında şok geçirdi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Dursunköy sakinleri, gelen faturalar karşısında şok geçirdi. 'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Bu nasıl bir " dedi. Su faturası mağdurlarından olan "Bir önceki faturam 100 lira, şimdi geldi 1089 lira" dedi. ise "İBB'nin yüzde 20'lik zammı, olmuş yüzde 200" yorumunu yaptı.

Şok fatura
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı sakinleri gelen su faturaları karşısında şok geçirdi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Dursunköy sakinleri, gelen faturalar karşısında şok geçirdi. 'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Bu nasıl bir " dedi. Su faturası mağdurlarından olan "Bir önceki faturam 100 lira, şimdi geldi 1089 lira" dedi. ise "İBB'nin yüzde 20'lik zammı, olmuş yüzde 200" yorumunu yaptı.
BARIŞ SÖZAL

İZMİR'DE YÜZDE 15 ZAM
Öte yandan , 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.

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