İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Dursunköy sakinleri gelen su faturaları karşısında şok geçirdi. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Dursunköy sakinleri, gelen faturalar karşısında şok geçirdi. İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Bu nasıl bir zam" dedi. Su faturası mağdurlarından olan Aziz Alkan "Bir önceki faturam 100 lira, şimdi geldi 1089 lira" dedi. Mehmet Köse ise "İBB'nin yüzde 20'lik zammı, olmuş yüzde 200" yorumunu yaptı.
BARIŞ SÖZAL
İZMİR'DE YÜZDE 15 ZAM
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.
BARIŞ SÖZAL
İZMİR'DE YÜZDE 15 ZAM
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 zam yapılmasını kararlaştırdı.
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