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  • 25.11.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 16:32

Acı olay! Önce kamyon çarptı ardından otomobilin altında kaldı

'da 73 yaşındaki yaşlı adama, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon çarptı. Kazanın etkisiyle yere savrulan talihsiz adamın üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan adam kurtarılamadı.

Önce kamyon çarptı ardından otomobilin altında kaldı

'da kamyonet ile otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, yol yapım çalışması nedeniyle bir yönü trafiğe kapanan ve kalan kısmı çift taraflı kullanıma açılan Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Akman'a (73) M.D. idaresindeki 01 CCJ 11 plakalı kamyonet çarptı. Yere düşen Akman'a bu sırada diğer yönden gelen Y.A. yönetimindeki 01 EBF 28 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akman için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

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