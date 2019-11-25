İl Jandarma Komutanlığı ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece gerçekleştirdiği denetim sırasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 90 gram esrar, 60 uyuşturucu hap, 139 cinsel gücü artırıcı tablet, 160 cinsel gücü artırıcı jel, 18 cinsel gücü artırıcı içecek, 16 cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, araçta bulunan H.I. (24), B.Ö. (26) ve T.S.M.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, araçta bulunan H.I. (24), B.Ö. (26) ve T.S.M.'yi (23) gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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